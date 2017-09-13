В Ростове молодожены отсудили у авиакомпании 162 тысячи рублей
Живущие в
Живущие в
Как сообщили «РГ» в судебном ведомстве, в сентябре прошлого года супруги решили отметить бракосочетание за границей и приобрели билеты на рейс авиакомпании из
Однако
Авиакомпания отказалась добровольно компенсировать понесенные ростовчанами убытки и тогда, они обратились в суд.
В ходе разбирательства авиаперевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие своевременное прохождение технического обслуживания самолета, а также доказательства невозможности замены воздушного судна. В результате авиакомпания проиграла дело. Однако истцов нельзя назвать в полной мере удовлетворенными. Изначально супруги просили взыскать с авиакомпании 267 тысяч рублей, но решением суда компенсация была уменьшена. Моральный ущерб был оценен в 500 рублей — вместо заявленных 50 тысяч рублей на человека.
В итоге Ворошиловский районный суд