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17:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове молодожены отсудили у авиакомпании 162 тысячи рублей

Живущие в Ростове-на-Дону молодожены получат от авиакомпании более 162 тысяч рублей за испорченное свадебное путешествие в Испанию. Решение о выплате было принято в Ворошиловском районном суде донской столицы.

Источник: AP 2017

Как сообщили «РГ» в судебном ведомстве, в сентябре прошлого года супруги решили отметить бракосочетание за границей и приобрели билеты на рейс авиакомпании из Ростова-на-Дону в Москву. Там они должны были пересесть на самолет, вылетающий по маршруту Москва — Барселона.

Однако из-за технической неисправности авиалайнера вылет был отложен на другой день. В результате супруги опоздали на забронированный рейс и были вынуждены вылететь другим самолетом по более дорогим билетам. Кроме того, «сгорел» также один день проживания в гостинице.

Авиакомпания отказалась добровольно компенсировать понесенные ростовчанами убытки и тогда, они обратились в суд.

В ходе разбирательства авиаперевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие своевременное прохождение технического обслуживания самолета, а также доказательства невозможности замены воздушного судна. В результате авиакомпания проиграла дело. Однако истцов нельзя назвать в полной мере удовлетворенными. Изначально супруги просили взыскать с авиакомпании 267 тысяч рублей, но решением суда компенсация была уменьшена. Моральный ущерб был оценен в 500 рублей — вместо заявленных 50 тысяч рублей на человека.

В итоге Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение и взыскал стоимость покупки авиабилетов, проживания, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на оплату услуг юриста в общей сумме 162 535 рублей. Решение суда не вступило в законную силу, и может быть оспорено участниками конфликта.

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