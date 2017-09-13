В Турции нашли древнеримскую детскую бутылочку возрастом 2000 лет

Парион (или Париум) был основан в 709 году до нашей эры, предположительно, выходцами из древнегреческого города Эретрии или с острова Пáрос. В V веке до нашей эры город входил в Делийскую лигу — союз греческих городов-государств, расположенных на Балканах и в Малой Азии, который возглавляли Афины. При римлянах Парион был колонией и входил в римскую провинцию Азия. В это время он был крупным портом, в котором было две гавани; его жители поддерживали тесные торговые отношения с Фракией (областью на севере современной Греции и в европейской части Турции) и с жителями внутренних районов Малой Азии. Руины Париона расположены рядом с городом Кемер в провинции Чанаккале.
Недавно археологи нашли в районе древнего порта керамический сосуд с одной ручкой и носиком, похожий на миниатюрный заварочный чайник. Его объем составлял примерно 50−100 миллилитров. По мнению исследователей, в него наливали молоко или какую-то другую жидкость и использовали для кормления детей. Похожие сосуды археологи находили в детских захоронениях, сделанных в ранний Римский период. По-видимому, их использовали в повседневной жизни и клали в могилу, как погребальный дар. Изготавливались сосуды из обожженной глины.
Недавно на юго-западе Турции археологи нашли древнеримскую скульптуру атлета. Она была обнаружена во время раскопок города Милясы, древней столицы Карии. Уроженцем Миляс был Мавсол, чьим именем было названо одно из Семи чудес света — Мавзолей в Галикарнасе.