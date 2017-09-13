В Турции нашли древнеримскую детскую бутылочку возрастом 2000 лет

Парион (или Париум) был основан в 709 году до нашей эры, предположительно, выходцами из древнегреческого города Эретрии или с острова Пáрос. В V веке до нашей эры город входил в Делийскую лигу — союз греческих городов-государств, расположенных на Балканах и в Малой Азии, который возглавляли Афины. При римлянах Парион был колонией и входил в римскую провинцию Азия. В это время он был крупным портом, в котором было две гавани; его жители поддерживали тесные торговые отношения с Фракией (областью на севере современной Греции и в европейской части Турции) и с жителями внутренних районов Малой Азии. Руины Париона расположены рядом с городом Кемер в провинции Чанаккале.