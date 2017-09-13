Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Названа главная причина смерти во время секса
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сергей Шнуров прокомментировал увольнение проводниц за пародию на его клип

Комментарий в соцсети собрал уже около 23 тысяч отметок «нравится».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал увольнение двух ростовских проводниц за пародию на его клип «В Питере пить».

«РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолетами!», — написал музыкант в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

К моменту написания новости комментарий собрал уже около 23 тысяч отметок «нравится».

Напомним, две ростовчанки, работавшие проводницами в СКЖД, были уволены после появления в интернете снятого ими самодельного клипа на песню «В Питере пить». В нем одна из девушек в форме РЖД пьет якобы водку и обливается ею.

По информации СМИ: в постановлении об увольнении сотрудниц СКЖД было указано, что публикацией клипа они порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Не спрашивайте про оценки». Психолог о главных ошибках родителей школьников
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Промзоны Петербурга застроят жильем для реновации
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Студия с изолированной спальней: проект в Петербурге
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь