Сергей Шнуров прокомментировал увольнение проводниц за пародию на его клип
Комментарий в соцсети собрал уже около 23 тысяч отметок «нравится».
Комментарий в соцсети собрал уже около 23 тысяч отметок «нравится».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал увольнение двух ростовских проводниц за пародию на его клип «В Питере пить».
«РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолетами!», — написал музыкант в Instagram.
К моменту написания новости комментарий собрал уже около 23 тысяч отметок «нравится».
Напомним, две ростовчанки, работавшие проводницами в СКЖД, были уволены после появления в интернете снятого ими самодельного клипа на песню «В Питере пить». В нем одна из девушек в форме РЖД пьет якобы водку и обливается ею.
По информации СМИ: в постановлении об увольнении сотрудниц СКЖД было указано, что публикацией клипа они порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.