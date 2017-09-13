В Волгоградской области отремонтируют плотины

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, до конца года будут отремонтированы еще три ГТС в Киквидзенском, Ольховском, Палассовском районах. Для этого будут выделены средства из федерального и регионального бюджетов. В целом в 2017 году будет обновлено восемь объектов, еще на одном специалисты приступят к ремонтным работам, но завершат их только в 2018 году.