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17:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области отремонтируют плотины

Для капитального ремонта ГТС привлекаются средства федерального и регионального бюджетов.

Пять обновленных гидротехнических сооружений приняты в эксплуатацию в текущем году в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, до конца года будут отремонтированы еще три ГТС в Киквидзенском, Ольховском, Палассовском районах. Для этого будут выделены средства из федерального и регионального бюджетов. В целом в 2017 году будет обновлено восемь объектов, еще на одном специалисты приступят к ремонтным работам, но завершат их только в 2018 году.

Добавим, что уже приняты в эксплуатацию новые сооружения на балке Гнилая в селе Абганерово Октябрьского района, пруду Четвертая балка на территории Алешниковского поселения в Жирновском районе, прудах Кол и Щучий в Лопуховском и Громовском сельских поселениях Руднянского района и пруду Сысоевский в одноименном селе Суровикинского района.

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