Из Воронежа можно будет улететь на Мальдивы

Авиакомпания Flydubai планирует запустить рейсы из Воронежа на Мальдивы, в Шри-Ланку, Занзибар и Таиланд. Предполагается, что полёты начнут с 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По всем направлением пассажиры будут летать на Boeing-737-ng. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Для жителей Черноземья и ближайших регионов предполагается бесплатный трансфер.

Ранее авиакомпания Flydubai заявляла о намерении запустить прямые рейсы из Воронежа в Дубай.