Из Воронежа можно будет улететь на Мальдивы
Прямые рейсы с октября запускает авиакомпания Flydubai.
Прямые рейсы с октября запускает авиакомпания Flydubai.
Авиакомпания Flydubai планирует запустить рейсы из Воронежа на Мальдивы, в
По всем направлением пассажиры будут летать на Boeing-737-ng. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Для жителей Черноземья и ближайших регионов предполагается бесплатный трансфер.
Ранее авиакомпания Flydubai заявляла о намерении запустить прямые рейсы из Воронежа в Дубай.
Отметим, авиакомпания Flydubai выполняет рейсы более чем в 85 направлениях. Маршрутная сеть включает Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву,