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18:01 (мск), источник: Время Воронежа

Из Воронежа можно будет улететь на Мальдивы

Прямые рейсы с октября запускает авиакомпания Flydubai.

Авиакомпания Flydubai планирует запустить рейсы из Воронежа на Мальдивы, в Шри-Ланку, Занзибар и Таиланд. Предполагается, что полёты начнут с 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По всем направлением пассажиры будут летать на Boeing-737-ng. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Для жителей Черноземья и ближайших регионов предполагается бесплатный трансфер.

Ранее авиакомпания Flydubai заявляла о намерении запустить прямые рейсы из Воронежа в Дубай.

Отметим, авиакомпания Flydubai выполняет рейсы более чем в 85 направлениях. Маршрутная сеть включает Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростова-на-Дону и Самару.

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