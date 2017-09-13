В Воронеже объединили поликлиники № 3 и № 11
Цель реорганизации — повышение качества и доступности медпомощи.
Цель реорганизации — повышение качества и доступности медпомощи.
Правительство Воронежской подписало постановление об объединении городских поликлиник № 3 и № 11. Речь идет о юридическом объединении. Для пациентов ничего не изменится, сообщила
В поликлинике № 11 планируется организовать работу по тому же принципу, что и в 3-й поликлинике, которая с 2016 года участвует в пилотном проекте «Моя поликлиника». Проект предусматривает четкое разделение потоков больных на плановых и внеплановых, существует электронная запись на прием к врачу.
Целью реорганизации стало повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. Реорганизацию планируют завершить в декабре 2017 года.
— Мы будем стараться выйти из этой ситуации с минимальными кадровыми потерями. Для жителей ничего не изменится. Если и будет меняться, то только в лучшую сторону, — прокомментировала главврач поликлиники № 3 Юлия Попова.
К поликлинике № 11 относится детская поликлиника № 8. Всего работает — 78 врачей и 148 медработников среднего звена. Они обслуживают больше 51 тыс. местных жителей: 39 тыс. взрослых людей и 12 тыс. детей.
В поликлинику № 3 входят: женская консультация, центр оперативной хирургии и детская поликлиника № 3. К медучреждению прикреплено более 60 тыс. пациентов взрослого населения и более 13 тыс. детей.
В 2016 году в Воронеже объединили поликлиники № 18 и № 19, а также поликлиники № 1 и № 15.