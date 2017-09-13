С применением силы и спецсредств: на границе задержали украинца
Мужчину обнаружил наряд Мозырского погранотряда в 50 метрах от границы с Украиной, однако он предпринял попытку скрыться на сопредельной территории.
Мужчину обнаружил наряд Мозырского погранотряда в 50 метрах от границы с Украиной, однако он предпринял попытку скрыться на сопредельной территории.
МИНСК, 13 сен — Sputnik. Пограничники Мозырского погранотряда были вынуждены применить силу и специальные средства при задержании нарушителя государственной границы, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел в среду на
«При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку он оказал активное сопротивление», — подчеркнули в ГПК.
Задержанный сказал, что является гражданином Украины, однако документов при нем не оказалось.
Мужчину доставили на погранзаставу. За незаконное пересечение госграницы и неповиновение в отношении него был начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.4 КоАП. Украинцу грозит арест и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет.