С применением силы и спецсредств: на границе задержали украинца

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Пограничники Мозырского погранотряда были вынуждены применить силу и специальные средства при задержании нарушителя государственной границы, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.

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Инцидент произошел в среду на белорусско-украинской границе. Наряд заметил нарушителя во время мониторинга участка ответственности на направлении Дзержинск — Обсич в 50 метрах от границы с Украиной. Мужчину в свою очередь, увидев пограничников, попытался убежать на украинскую территорию, однако был задержан.

«При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку он оказал активное сопротивление», — подчеркнули в ГПК.

Задержанный сказал, что является гражданином Украины, однако документов при нем не оказалось.