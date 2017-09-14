Собственник ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде намерен начать реставрацию здания в 2017 году

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, собственником объекта культурного наследия федерального значения «Здание Дворянского собрания» ул. Большая Покровская, д.18) по-прежнему является ООО «Поволжье Нижний». В августе 2017 года управление выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия после обращения собственника. Разрешением предусмотрены следующие виды работ: ремонт и реставрация фасадов и кровли. Срок действия разрешения до 31 декабря 2017 года. Работы проводятся за счет средств собственника объекта.

В свою очередь глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя состояние памятника архитектуры отметила, что с собственником здания администрации удалось связаться и выработать дальнейший план действий. В связи с этим глава города выразила уверенность, что памятник будет восстановлен к 2018 году.

Напомним, что в апреле 2017 года надзорное ведомство сообщало, что сроки реконструкции здания ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде не определены и зависят от собственника.

Также ранее сообщалось, что дом культуры им. Свердлова продан частному лицу. Сделка между облсовпрофом, являющимся балансодержателем ДК Свердлова, и покупателем, являющимся частным лицом, состоялась в ноябре 2007 года. Новым собственником ДК стала организация ООО «Поволжье Нижний».