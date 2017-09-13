Внезапные учения: в Мангистау совершили оперативную переброску войск

«В ходе учений разыгран сценарий проникновения на территорию страны незаконных вооруженных формирований из разных направлений. В связи с этим на территории Мангистауской области возникает риск проникновения условного противника с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. Для поиска и разведывания кризисных районов с применением армейской авиации были высажены разведывательные подразделения регионального командования “Запад” и других частей министерства обороны, которые собирают и обобщают сведения о противнике», — говорится в сообщении.