Внезапные учения: в Мангистау совершили оперативную переброску войск
В рамках внезапного учения «Каратау-2017» в Мангистау совершили оперативную переброску войск, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В рамках внезапного учения «Каратау-2017» в Мангистау совершили оперативную переброску войск, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Как сообщается, подразделения регионального командования «Запад» на продолжающемся этапе учений «Каратау-2017» совершили переброску в условно кризисные районы.
«В ходе учений разыгран сценарий проникновения на территорию страны незаконных вооруженных формирований из разных направлений. В связи с этим на территории Мангистауской области возникает риск проникновения условного противника с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. Для поиска и разведывания кризисных районов с применением армейской авиации были высажены разведывательные подразделения регионального командования “Запад” и других частей министерства обороны, которые собирают и обобщают сведения о противнике», — говорится в сообщении.
«С 12 сентября в Вооруженных силах Республики Казахстан проводятся масштабные учения “Каратау-2017”, в которых участвуют воинские части регионального командования “Запад”. На сегодняшний день все подразделения продолжают нести службу в усиленном режиме», — отметили в военном ведомстве.