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18:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Внезапные учения: в Мангистау совершили оперативную переброску войск

В рамках внезапного учения «Каратау-2017» в Мангистау совершили оперативную переброску войск, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу УКВ регионального командования «Запад».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, подразделения регионального командования «Запад» на продолжающемся этапе учений «Каратау-2017» совершили переброску в условно кризисные районы.

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«В ходе учений разыгран сценарий проникновения на территорию страны незаконных вооруженных формирований из разных направлений. В связи с этим на территории Мангистауской области возникает риск проникновения условного противника с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. Для поиска и разведывания кризисных районов с применением армейской авиации были высажены разведывательные подразделения регионального командования “Запад” и других частей министерства обороны, которые собирают и обобщают сведения о противнике», — говорится в сообщении.

«С 12 сентября в Вооруженных силах Республики Казахстан проводятся масштабные учения “Каратау-2017”, в которых участвуют воинские части регионального командования “Запад”. На сегодняшний день все подразделения продолжают нести службу в усиленном режиме», — отметили в военном ведомстве.

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