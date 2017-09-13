Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг, 14 сентября

Источник: Informburo.kz

Днём в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях усилится ветер до 15−20 м/с с пыльной бурей. Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются заморозки до 3 градусов.

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Прогноз погоды на 14 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность. Температура воздуха ночью 3−5 градусов тепла, днём 16−18.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 21−23 градусов.

В Акмолинской области облачно. Температура воздуха ночью 1−6 градусов тепла. Днём от 13 до 18 градусов тепла.

В Актюбинской области переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 10−15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−30 градусов.

В Алматинской области облачно. Ночью 5−10 градусов, днём от 19 до 24 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 27 до 32 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дожди. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов ночью и до 5−10 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Температура воздуха составит 5−10 градусов ночью, от 20 до 25 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области осадки, гроза. Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов тепла, днём от 25 до 30 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области облачно. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18.

В Костанайской области переменная облачность, дожди. Ночью на территории региона ожидается 3−8 градусов по Цельсию, днём от 16 до 21 градуса тепла.

В Кызылординской области облачно. Температура воздуха ночью составит 9−11, днём 26−28 градусов тепла.

В Мангыстауской области солнечно. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 24 до 29 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области облачно. Температура воздуха составит 1−6 ночью и от 13 до 18 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов, днём от 13 до 18 градусов по Цельсию.