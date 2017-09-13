Москвичей предупреждают о грозе и ливнях вечером в среду
РИАМО — 13 сен. Дожди с грозами и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы вечером в среду, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.
РИАМО — 13 сен. Дожди с грозами и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы вечером в среду, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.
«По прогнозам синоптиков (ФГБУ “Центральное УГМС”) в ближайшие
В случае ухудшения погоды возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.
При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.