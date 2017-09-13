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18:49 (мск), источник: РИАМО

Москвичей предупреждают о грозе и ливнях вечером в среду

РИАМО — 13 сен. Дожди с грозами и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы вечером в среду, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

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Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков (ФГБУ “Центральное УГМС”) в ближайшие один-три часа с сохранением вечером 13 сентября местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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