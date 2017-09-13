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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на проспекте Октября появится новый асфальт

Ремонтные работы идут на участке в районе ГДК.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Уфе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» начали укладывать новый асфальт по улице Чудинова до поворота на Трамвайную. Ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября.

— Уже полностью завершены работы на Западной автодороге (ремонтируемый участок составил 14 км), а также на улицах Максима Горького, Ульяновых. Ведутся работы на Александра Невского и Трамвайной, установили бордюрные камни, и начали верхний слой на Вологодской, — отметил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Орджоникидзевского района Марат Заманов.

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