В Уфе на проспекте Октября появится новый асфальт
Ремонтные работы идут на участке в районе ГДК.
Ремонтные работы идут на участке в районе ГДК.
В Уфе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» начали укладывать новый асфальт по улице Чудинова до поворота на Трамвайную. Ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября.
— Уже полностью завершены работы на Западной автодороге (ремонтируемый участок составил 14 км), а также на улицах Максима Горького, Ульяновых. Ведутся работы на Александра Невского и Трамвайной, установили бордюрные камни, и начали верхний слой на Вологодской, — отметил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Орджоникидзевского района Марат Заманов.