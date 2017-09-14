Как выглядит Steve Jobs Theatre, где прошла презентация Apple
12 сентября Apple представила обновленную линейку продуктов. Основные изменения коснулись смартфона iPhone, компания презентавала флагманскую модель iPhone X.
12 сентября Apple представила обновленную линейку продуктов. Основные изменения коснулись смартфона iPhone, компания презентавала флагманскую модель iPhone X.
Само мероприятие проходило в только что открывшемся Steve Jobs Theater. Мы собрали фото из инстаграмов тех, кто посетил мероприятие и предлагаем посмотреть на здание как на архитектурную форму.