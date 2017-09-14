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10:42 (мск), источник: Esquire

Как выглядит Steve Jobs Theatre, где прошла презентация Apple

12 сентября Apple представила обновленную линейку продуктов. Основные изменения коснулись смартфона iPhone, компания презентавала флагманскую модель iPhone X.

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Само мероприятие проходило в только что открывшемся Steve Jobs Theater. Мы собрали фото из инстаграмов тех, кто посетил мероприятие и предлагаем посмотреть на здание как на архитектурную форму.

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