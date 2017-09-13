Мединский официально попросил МВД обеспечить безопасность показа «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя “Матильда”. Письмо отправлено», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ранее Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма «Матильда», отметив, что они создают опасный прецедент.

«Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жёстко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся “активистов” с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям», — привели слова министра культуры журналистам в пресс-службе ведомства.

Мединский заметил, что ведомство «до последнего» старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг фильма.

«Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных “активистов” — поджигателей, нагло именующих себя “православными”», — сказал министр.