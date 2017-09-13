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20:10 (мск), источник: Интерфакс

Мединский официально попросил МВД обеспечить безопасность показа «Матильды»

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма «Матильда».

Источник: РИА "Новости"

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя “Матильда”. Письмо отправлено», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

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Ранее Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма «Матильда», отметив, что они создают опасный прецедент.

«Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жёстко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся “активистов” с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям», — привели слова министра культуры журналистам в пресс-службе ведомства.

Мединский заметил, что ведомство «до последнего» старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг фильма.

«Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных “активистов” — поджигателей, нагло именующих себя “православными”», — сказал министр.

Высказаться глава Мединский решил после отказа объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» от проката фильм «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Алиса Ильина
Устроили какой-то дурдом вокруг этого фильма. Святоши нашлись))
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