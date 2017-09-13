Раскрыта связь между полом и способностью троллить в соцсетях

Источник: Reuters

Ученые выяснили, что тролли в интернете — преимущественно мужчины. Исследователи связали это с большей склонностью мужчин к самолюбованию и привлечению внимания других людей.

Результаты исследования подтвердили стереотип о том, что троллингом в сети занимаются только мужчины, пишут ученые. Они опросили нескольких сотен пользователей Facebook и других социальных сетей: спрашивали, как они зарегистрировались в соцсети, для чего они там присутствуют, как оценивают себя в сравнении с виртуальными приятелями и насколько им важно мнение друзей в этих соцсетях и отношения с ними.

Оказалось, что троллингом действительно занимаются в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Регистрирующиеся в соцсетях женщины используют эти площадки для установления новых контактов и поддержания прежних социальных связей. Кроме того, женщины менее подвержены нарциссизму, который способен подвигать мужчин на троллинг в сети.