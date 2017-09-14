Вы когда-нибудь видели Джима Керри не в духе? Вот редкий шанс
Комику очевидно пришлась не по душе светская вечеринка в
Комику очевидно пришлась не по душе светская вечеринка в
В
Керри явно был настроен не слишком доброжелательно: это видно по тому, как он, явно дразнясь, кружит вокруг репортера. Но настоящее шоу началось, когда начал говорить.
«Мы празднуем, мы говорим об иконах — людях, которые могут изменить мир, быть решительными, вдохновлять других. Вы сами один из них!», — возразила журналистка.
«Я не верю в иконы. Я не верю в личности. Я верю, что мир лежит за пределами личности, за пределами красной S на твоей груди, от которой отскакивают пули. Все глубже этого. Это не наш мир. Мы не имеем значения. И это хорошая новость!, — отрезал актер, лишив репортера дара речи, после чего удалился.
Во время разговора он также изобразил комика Энди Кауфмана, которого сыграл в фильме «Человек на луне» 1999-го года, чем только сильнее смутил журналистку.