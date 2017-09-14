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13:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?

Американская певица Леди Гага сообщила, что у нее хроническая фибромиалгия. Пациенты с фибромиалгией страдают от хронической, как правило симметричной боли во всем теле. Болезнь изучена не до конца, что затрудняет ее лечение.

Источник: AP 2017

Певица сообщила об этом в твиттере. Там же она сказала, что рассказывает о своей жизни с этой болезнью в своем последнем документальном фильме.

«Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых она есть. Мы все можем поделиться историями о том, что помогает, а от чего становится больно», — написала Леди Гага.

Леди Гага говорила о том, что живет с хронической болью еще в 2013 году, но лишь сейчас раскрыла причины этой боли.

31-летняя певица выступила на Торонтском кинофестивале, где показывают ее документальный фильм «Гага: пять футов и два дюйма».

Фильм уже вышел на экраны в США и вскоре будет показан и в других странах.

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Что такое фибромиалгия

У людей, страдающих от фибромиалгии, бывает множество симптомов — они часто страдают от плохого сна, ригидности мышц, синдрома повышенной усталости, потери памяти, а также нарушений концентрации внимания.

От фибромиалгии страдают примерно 4% населения. Среди людей с этим диагнозом в семь раз больше женщин, чем мужчин.

Причины фибромиалгии на данный момент науке неизвестны. В результате врачи не знают, как именно лечить эту болезнь, и направляют усилия на подавление симптомов — боли, депрессии и расстройств сна.

Существует предположение, что во многих случаях фибромиалгия появляется после физического или эмоционального стресса.

Получив множество посланий от поклонников, выражающих сочувствие и делящихся своими советами как жить с этой болезнью, Леди Гага написала в инстаграме:

Я потрясена волне сочувствия и рассказами о том, как люди живут с хронической болью, присланными в ответ на мое сообщение. Может быть, мне стоит поделиться, к каким методам я прибегаю последние пять лет.
Леди Гага
Американская певица

«У всех разные тела и разные формы болезни… Тем не менее: поехали! Когда у меня начинаются спазмы, мне очень помогает ультрафиолетовая сауна, как видно на фотографии… Я при этом закутываюсь в спасательное одеяло, которое сохраняет излучаемое тепло. Чтобы это тепло не вызывало раздражений, после этого я ложусь в ОЧЕНЬ холодную ванну… Еще хорошо при этом держать в морозильнике пакеты с замороженным горошком или морковью, и прикладывать эти пакетики к местам, где больно…».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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