Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?

Источник: AP 2017

Певица сообщила об этом в твиттере. Там же она сказала, что рассказывает о своей жизни с этой болезнью в своем последнем документальном фильме.

«Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых она есть. Мы все можем поделиться историями о том, что помогает, а от чего становится больно», — написала Леди Гага.

Леди Гага говорила о том, что живет с хронической болью еще в 2013 году, но лишь сейчас раскрыла причины этой боли.

31-летняя певица выступила на Торонтском кинофестивале, где показывают ее документальный фильм «Гага: пять футов и два дюйма».

Фильм уже вышел на экраны в США и вскоре будет показан и в других странах.

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Что такое фибромиалгия

У людей, страдающих от фибромиалгии, бывает множество симптомов — они часто страдают от плохого сна, ригидности мышц, синдрома повышенной усталости, потери памяти, а также нарушений концентрации внимания.

От фибромиалгии страдают примерно 4% населения. Среди людей с этим диагнозом в семь раз больше женщин, чем мужчин.

Причины фибромиалгии на данный момент науке неизвестны. В результате врачи не знают, как именно лечить эту болезнь, и направляют усилия на подавление симптомов — боли, депрессии и расстройств сна.

Существует предположение, что во многих случаях фибромиалгия появляется после физического или эмоционального стресса.

Получив множество посланий от поклонников, выражающих сочувствие и делящихся своими советами как жить с этой болезнью, Леди Гага написала в инстаграме:

Я потрясена волне сочувствия и рассказами о том, как люди живут с хронической болью, присланными в ответ на мое сообщение. Может быть, мне стоит поделиться, к каким методам я прибегаю последние пять лет. Леди Гага Американская певица

«У всех разные тела и разные формы болезни… Тем не менее: поехали! Когда у меня начинаются спазмы, мне очень помогает ультрафиолетовая сауна, как видно на фотографии… Я при этом закутываюсь в спасательное одеяло, которое сохраняет излучаемое тепло. Чтобы это тепло не вызывало раздражений, после этого я ложусь в ОЧЕНЬ холодную ванну… Еще хорошо при этом держать в морозильнике пакеты с замороженным горошком или морковью, и прикладывать эти пакетики к местам, где больно…».