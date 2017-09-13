Меркель спела на предвыборном митинге
Канцлер ФРГ Ангела Меркель спела на предвыборном митинге. Видео публикует в среду, 13 сентября, Westfalische Rundschau.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель спела на предвыборном митинге. Видео публикует в среду, 13 сентября, Westfalische Rundschau.
Глава немецкого кабинета министров подхватила джазовую композицию «Странные вещи происходят со мной», которую исполняла певица Уши Брюнинг. Музыкант протянула микрофон Меркель, которая находилась около сцены. Политик не растерялась и подпела исполнителю. Мероприятие прошло в Берлине.
Выборы в бундестаг состоятся в ФРГ 24 сентября.