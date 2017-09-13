Меркель спела на предвыборном митинге

Глава немецкого кабинета министров подхватила джазовую композицию «Странные вещи происходят со мной», которую исполняла певица Уши Брюнинг. Музыкант протянула микрофон Меркель, которая находилась около сцены. Политик не растерялась и подпела исполнителю. Мероприятие прошло в Берлине.