Ларри Кинг победил рак легких
Американский телеведущий Ларри Кинг заявил, что ему диагностировали рак легких, но ему провели успешную операцию, сообщает Us Weekly.
Американский телеведущий Ларри Кинг заявил, что ему диагностировали рак легких, но ему провели успешную операцию, сообщает Us Weekly.
По его словам, рак ему диагностировали во время обследования у врача.
«Они сказали, что пятнышко [на легких] выглядело довольно маленьким… Они сказали мне: «У вас рак легких, но совсем небольшой, в начальной стадии», — рассказал Кинг.
В результате 83-летний журналист согласился на операцию, которая прошла в медцентре в
Как добавил Кинг, врачи объяснили ему, что, несмотря на отказ от курения еще в конце 80-х годов, курение табака повлияло на появление рака легких.