Ларри Кинг победил рак легких

Источник: AFP 2017

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По его словам, рак ему диагностировали во время обследования у врача.

«Они сказали, что пятнышко [на легких] выглядело довольно маленьким… Они сказали мне: «У вас рак легких, но совсем небольшой, в начальной стадии», — рассказал Кинг.

В результате 83-летний журналист согласился на операцию, которая прошла в медцентре в Лос-Анджелесе 17 июля.

Как добавил Кинг, врачи объяснили ему, что, несмотря на отказ от курения еще в конце 80-х годов, курение табака повлияло на появление рака легких.