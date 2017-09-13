Макаревич обвинил группу Radiohead в копировании клипа «Машины времени»
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую
«Очень некрасиво группа “Radiohead” содрала свой клип “Lift” с нашего клипа “Место, где свет” — мы его сняли с “Машиной” 11 сентября 2001 года», — написал музыкант в соцсети Facebook.
На своей странице музыкант выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте.
Клип Radiohead на песню «Lift» был опубликован на официальном канале группы на YouTube 12 сентября.
Группа Radiohead образована в 1985 году в Великобритании. На счету коллектива восемь альбомов, каждый из которых получал статус золотого или платинового в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировалась на «Грэмми», восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.