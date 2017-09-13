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13 сентября, источник: РИА Новости

Макаревич обвинил группу Radiohead в копировании клипа «Машины времени»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа группы «Машина времени» на песню «Место, где свет».

Источник: РИА Новости

«Очень некрасиво группа “Radiohead” содрала свой клип “Lift” с нашего клипа “Место, где свет” — мы его сняли с “Машиной” 11 сентября 2001 года», — написал музыкант в соцсети Facebook.

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На своей странице музыкант выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте.

Клип Radiohead на песню «Lift» был опубликован на официальном канале группы на YouTube 12 сентября.

Группа Radiohead образована в 1985 году в Великобритании. На счету коллектива восемь альбомов, каждый из которых получал статус золотого или платинового в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировалась на «Грэмми», восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Abram Берштэйн
"На своей странице музыкант выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В обоих видеоклипах действие происходит в лифте." - да уж, дикое...
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