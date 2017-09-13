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13 сентября, источник: РИА Новости

Мазут с затонувшего греческого танкера дошел до популярных пляжей

АФИНЫ, 13 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Масштабы экологического бедствия в Сароническом заливе расширяются — пятна мазута с затонувшего танкера дошли до Пирея, до популярных у афинян пляжей Агиос Космас, Фреаттида, Фалиро и Глифада на Афинской Ривьере. До этого толстый слой мазута покрыл побережье острова Саламина.

Источник: РИА Новости

Греческий танкер «Агия Зони» 1972 года постройки, на борту которого находились 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн газойля, затонул в ночь на воскресенье в Сароническом заливе возле островка Аталанти, между Пиреем и островом Саламина, после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос». Причины ЧП пока неизвестны. Неизвестно также, сколько мазута попало в воду.

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Власти запретили купание «в связи с загрязнением моря». Местные жители называют происшедшее экологической катастрофой. Многие жалуются на проблемы с дыханием — в районе стоит сильный запах нефти и химикатов, используемых для очистки загрязнений.

«Наше море всего несколько дней назад было чистым, дно можно было увидеть до середины Саронического залива. Сейчас оно все черное», — сообщил один из жителей греческому каналу ERT.

Наибольшие убытки несут рыбаки, владельцы таверн и магазинов на побережье.

«К сожалению, загрязнение морской среды от затонувшего танкера “Агия Зони” в Саламине достигло нашей Глифады, и проблема очень серьезная, с обильным загрязнением и сильным запахом на всем протяжении нашего побережья», — написал мэр Глифады Йоргос Папаниколау на своей странице в Facebook.

Он попросил отдыхающих не приходить на пляжи и выполнять все указания городской полиции.

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Береговая охрана сообщила в среду вечером, что накануне были завершены работы по герметизации затонувшего танкера и началась перекачка груза — нефти и газойля. На побережье специалисты частной компании собирают нефтепродукты в цистерны с побережья, в море работают специальные суда береговой охраны по сбору мусора. Европейская организация по безопасности на море (EMSA) направила в район бедствия судно с оборудованием для сбора нефтепродуктов, сообщила береговая охрана.

Греческое отделение Всемирного фонда дикой природы WWF Greece потребовало «немедленного и тщательного расследования» причин ЧП, «образцового наказания виновных в экологическом преступлении» и возмещения затрат на восстановление экологического ущерба.

«Несмотря на то, что делать выводы и давать полную оценку экологической катастрофы еще рано, мы подчеркиваем необходимость обеспечения прозрачности и информирования общественности. В настоящее время главным является борьба с бедствиями», — сказали в фонде, заявив о готовности откликнуться на возможные призывы береговой охраны направить добровольцев на очистку побережья.

Во время загрузки произошла ошибка.Пляж Фалиро
Во время загрузки произошла ошибка.Пляж Глифада
Во время загрузки произошла ошибка.Фреаттида
Во время загрузки произошла ошибка.Глифада
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