Мазут с затонувшего греческого танкера дошел до популярных пляжей

Источник: РИА Новости

Греческий танкер «Агия Зони» 1972 года постройки, на борту которого находились 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн газойля, затонул в ночь на воскресенье в Сароническом заливе возле островка Аталанти, между Пиреем и островом Саламина, после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос». Причины ЧП пока неизвестны. Неизвестно также, сколько мазута попало в воду.

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Власти запретили купание «в связи с загрязнением моря». Местные жители называют происшедшее экологической катастрофой. Многие жалуются на проблемы с дыханием — в районе стоит сильный запах нефти и химикатов, используемых для очистки загрязнений.

«Наше море всего несколько дней назад было чистым, дно можно было увидеть до середины Саронического залива. Сейчас оно все черное», — сообщил один из жителей греческому каналу ERT.

Наибольшие убытки несут рыбаки, владельцы таверн и магазинов на побережье.

«К сожалению, загрязнение морской среды от затонувшего танкера “Агия Зони” в Саламине достигло нашей Глифады, и проблема очень серьезная, с обильным загрязнением и сильным запахом на всем протяжении нашего побережья», — написал мэр Глифады Йоргос Папаниколау на своей странице в Facebook.

Он попросил отдыхающих не приходить на пляжи и выполнять все указания городской полиции.

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Береговая охрана сообщила в среду вечером, что накануне были завершены работы по герметизации затонувшего танкера и началась перекачка груза — нефти и газойля. На побережье специалисты частной компании собирают нефтепродукты в цистерны с побережья, в море работают специальные суда береговой охраны по сбору мусора. Европейская организация по безопасности на море (EMSA) направила в район бедствия судно с оборудованием для сбора нефтепродуктов, сообщила береговая охрана.

Греческое отделение Всемирного фонда дикой природы WWF Greece потребовало «немедленного и тщательного расследования» причин ЧП, «образцового наказания виновных в экологическом преступлении» и возмещения затрат на восстановление экологического ущерба.

«Несмотря на то, что делать выводы и давать полную оценку экологической катастрофы еще рано, мы подчеркиваем необходимость обеспечения прозрачности и информирования общественности. В настоящее время главным является борьба с бедствиями», — сказали в фонде, заявив о готовности откликнуться на возможные призывы береговой охраны направить добровольцев на очистку побережья.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.72222222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY_RX4mF8nn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Black sludge on the #beach #floisvos #oilspill #nofilter #faliro #athens #environment #disaster</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Phoebe Fronista (@foivaki) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-13T16:53:40+00:00">Сен 13 2017 в 9:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Пляж Фалиро

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY_SuTDFaFs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This is a real photo taken today from my neighborhood in Greece... so sad to see the blue sea becoming black because of the petrol pollution? #greece #glyfada #glyfadabeach #pollution</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от IsabElle (@ilisabelle) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-13T17:05:28+00:00">Сен 13 2017 в 10:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Пляж Глифада

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.25% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY_GTrmlvS2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Freattyda, 13.09.2017 #oilspill #environment #peiraias</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nikos Kokkas (@nikoskokkas) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-13T15:16:58+00:00">Сен 13 2017 в 8:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Фреаттида