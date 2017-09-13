Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из «Игры престолов»

Нелегко быть женщиной в политике, но думаю, можно сказать, что на меня обрушились все возможные оскорбления. На митингах Трампа толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: «Виновна! Виновна!», как религиозные фанатики из «Игры престолов», которые скандировали: «Позор! Позор!», пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок.

Эпизод, о котором упоминает Клинтон, описан в серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и экранизирован в сериале «Игра престолов». В нем раздетую Серсею, заподозренную в прелюбодеянии, ведут по улицам под оскорбления толпы.

При этом Серсея, занимающая трон Семи королевств Вестероса, описана в книгах и сериале как жестокая и вероломная правительница, причастная к гибели множества персонажей. В многочисленных рейтингах отрицательных персонажей сериала Серсея всегда занимает одно из первых мест, несмотря на обилие злодеев. При этом критики хвалили и книги, и сериал за моральную неоднозначность персонажей — так, при всех своих злодействах Серсея вызывает сочувствие во время издевательств толпы или в другом эпизоде сериала, где подвергается изнасилованию.