Парк «Зарядье» за три дня лишился 10 тысяч растений
Московский парк «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тысяч растений. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник отдела по
Московский парк «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тысяч растений. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник отдела по
Он отметил, что нагрузка на парк в разы превысила проектные расчеты. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — сказал Сафиуллин.
Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками.
Сафиуллин указал, что предотвратить это невозможно, поскольку поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер.
По его словам, для замены парк закупит порядка 10 тысяч новых растений. Также в «Зарядье» установили таблички «По газонам не ходить», а по громкой связи просят посетителей не разрушать парк.
11 сентября стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения. Как пояснила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, замена одного стеклянного треугольника, из которых состоит купол, обойдется дорого и потребует сложной технической работы.
Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Для всех остальных парк открылся 11 сентября.