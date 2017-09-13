Парк «Зарядье» за три дня лишился 10 тысяч растений

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что нагрузка на парк в разы превысила проектные расчеты. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — сказал Сафиуллин.

Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Игорь Сафиуллин Начальник по садово-парковой и природоохранной работе парка

Сафиуллин указал, что предотвратить это невозможно, поскольку поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер.

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По его словам, для замены парк закупит порядка 10 тысяч новых растений. Также в «Зарядье» установили таблички «По газонам не ходить», а по громкой связи просят посетителей не разрушать парк.

11 сентября стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения. Как пояснила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, замена одного стеклянного треугольника, из которых состоит купол, обойдется дорого и потребует сложной технической работы.