Часть Хабаровского края продолжит мокнуть

В Хабаровском крае в четверг, 14 сентября, станет немного яснее, но в ряде районов сохранится сырая и промозглая погода. Среди них — и краевой центр, с которым никак не желают расставаться тучи. Температура воздуха останется преимущественно на уровне предыдущего дня. Порывы ветра станут чуть слабее, а местами и вовсе будут незаметны.

В Хабаровске дневная температура останется на отметке 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 16−17°C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура снизится до 14−16°С. Ожидается небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура составит 13−15°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 15−17°C. Синоптики обещают небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 18−20°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 15−17°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 15−17°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Бикине дневная температура составит 15−17°C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 18−20°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.