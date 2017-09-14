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03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Медведи ушли от людей за рыбой в Хабаровском крае

С началом хода кеты хозяева тайги переключились на привычный корм.

С начала сентября бурые медведи перестали беспокоить жителей поселений Хабаровского края, расположенных рядом с лесом. Об этом рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника отдела сохранения животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов региона Олег Егорушкин.

 — В Нижний Амур зашел осенний лосось, и медведи перестали выходить к населённым пунктам. В южных районах края нынче хороший урожай жёлудя и ягод, поэтому там медведи тоже сытые, — уточнил Олег Егорушкин. — В августе обострение случилось потому, что привычного в это время года корма для медведей — рыбы — было очень мало. В этом году основной ход лососей в низовьях Амура начался позже обычного. Как ранее сообщало агентство, в конце августа наблюдался массовый выход медведей к населенным пунктам на Нижнем Амуре.

Как вести себя, если вы встретились с медведем? Специалисты-охотоведы советуют: не следует двигаться по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. Помните: ночь — время медведя! Не ходите собрать грибы и ягоду в одиночку. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже.

При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и, предприняв отвлекающий маневр, удалиться. Ни в коем случае не бегите!

Если зверь вас заметил и проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ракетой или выстрелом в воздух. При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза. Для дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может сам атаковать, чтобы предотвратить нападение с вашей стороны.

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