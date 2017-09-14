Фильм «Напарник», снятый во Владивостоке, вышел на большие экраны

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.

Снятый во Владивостоке полнометражный художественный фильм «Напарник» с Сергеем Гармашем в главной роли, начнут показывать сегодня во всех кинотеатрах страны. Первыми увидеть картину смогут жители Владивостока. Первые сеансы, кстати, уже начались, сообщает ИА PrimaMedia.

Стоит отметить, что у комедийного фильма «Напарник» во Владивостоке уже была мини-премьера во Владивостоке несколько дней назад. Картина получила статус фильма открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» и была продемонстрирована 9 сентября приглашенным гостям.

В центре сюжета — майор Хромов, душа которого в результате неудачной спецоперации переселилась в тело маленького ребенка. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, чтобы закончить спецоперацию и вернуть все на свои места.