Фильм «Напарник», снятый во Владивостоке, вышел на большие экраны
Посмотреть картину сегодня можно во всех кинотеатрах города, сеансы распланированы до позднего вечера (ВИДЕО).
Посмотреть картину сегодня можно во всех кинотеатрах города, сеансы распланированы до позднего вечера (ВИДЕО).
Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.
Снятый во Владивостоке полнометражный художественный фильм «Напарник» с Сергеем Гармашем в главной роли, начнут показывать сегодня во всех кинотеатрах страны. Первыми увидеть картину смогут жители Владивостока. Первые сеансы, кстати, уже начались, сообщает ИА PrimaMedia.
Стоит отметить, что у комедийного фильма «Напарник» во Владивостоке уже была
В центре сюжета — майор Хромов, душа которого в результате неудачной спецоперации переселилась в тело маленького ребенка. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, чтобы закончить спецоперацию и вернуть все на свои места.
Стоит отметить, что снятая во Владивостоке комедия с Сергеем Гармашем, Андреем Назимовым, Елизаветой Арзамасовой уже на этапе выхода тизера получила критическую оценку зрителей. В частности, люди с недовольством отзываются об уровне анимации, которая использована в движениях и мимике ребенка.