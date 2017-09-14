Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент
Американский актер Фрэнк Винсент, сыгравший гангстеров в «Клане Сопрано» и фильмах Мартина Скорсезе, умер во время операции. Актеру было 78 лет.
Американский актер Фрэнк Винсент, сыгравший гангстеров в «Клане Сопрано» и фильмах Мартина Скорсезе, умер во время операции. Актеру было 78 лет.
В США в возрасте 78 лет скончался актер Фрэнк Винсент, сыгравший в сериале «Клан Сопрано», а также в нескольких фильмах о мафии Мартина Скорзезе, сообщает TMZ.
Сообщается, что актер умер в среду, 13 сентября, в больнице в
Винсент родился 4 августа 1939 года в
Особую популярность Винсенту принесла роль мафиози Фила Леотардо в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано». Сериал выходил на экраны с 2004 по 2007 годы. Всего на счету Винсента более тридцати ролей.