Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент

Источник: AFP 2017

В США в возрасте 78 лет скончался актер Фрэнк Винсент, сыгравший в сериале «Клан Сопрано», а также в нескольких фильмах о мафии Мартина Скорзезе, сообщает TMZ.

Сообщается, что актер умер в среду, 13 сентября, в больнице в Нью-Джерси во время открытой операции на сердце. На прошлой неделе Винсент перенес инфаркт.

Винсент родился 4 августа 1939 года в Норт-Адамс (штат Массачусетс) в итало-американской семье. Изначально карьеру строил как музыкант. Его первой актрской работой стала роль в фильме «Коллекционер смертей», вышедшем на экраны в 1976 году. Именно в этом фильме его заметили его заметили Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе. Впоследствии Винсент снимется в трех фильмах Скорсезе «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995). После этих ролей за Винсентом закрепился образ гангстера.