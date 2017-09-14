Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Швеция резко сменила курс и ответит России ударом на удар
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Лолита в микрошортах похвасталась стройными ногами - СМИ
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Почему я рада, что не получила высшего образования
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
Без купальника в бассейне: Кабаева из Дома-2 показала тело - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17Королевская катастрофа
03:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Усольчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу

Наталья Лескова была единственной представительницей Иркутской области.

Усольчанка Наталья Лескова завоевала «золото» на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования по армрестлингу проходили в Будапеште в Венгрии. Участие в чемпионате мира приняли сильнейшие спортсмены из 45 стран мира.

Наталья Лескова была единственной представительницей Приангарья в составе сборной команды России. Наивысший результат она показала по правой руке в весовой категории 60 кг. Для победы усольчанка провела семь поединков. В финале Наталья Лескова победила спортсменку из Хорватии Блаженку Тробиц. Бронзовым призером чемпионата стала белоруска Лариса Шаповалова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
В США заметили перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР
«Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов
Хиллари Клинтон сравнила себя с персонажем из «Игры престолов»
«Победе» выписали штраф за овербукинг
Картер назвал современную политическую систему США «олигархией»
Макаревич обвинил Radiohead в копировании клипа «Машины времени»
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь