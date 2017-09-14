Усольчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу
Наталья Лескова была единственной представительницей Иркутской области.
Наталья Лескова была единственной представительницей Иркутской области.
Усольчанка Наталья Лескова завоевала «золото» на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом сообщает
Соревнования по армрестлингу проходили в Будапеште в Венгрии. Участие в чемпионате мира приняли сильнейшие спортсмены из 45 стран мира.
Наталья Лескова была единственной представительницей Приангарья в составе сборной команды России. Наивысший результат она показала по правой руке в весовой категории 60 кг. Для победы усольчанка провела семь поединков. В финале Наталья Лескова победила спортсменку из Хорватии Блаженку Тробиц. Бронзовым призером чемпионата стала белоруска Лариса Шаповалова.