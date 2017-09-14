МС-21 вновь подняли в небо над Иркутском
МС-21 вновь поднялся в небо. После доработки у судна начался второй этап лётных заводских испытаний.
МС-21 вновь поднялся в небо. После доработки у судна начался второй этап лётных заводских испытаний.
На самолёте смонтировали специальные датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Также специалисты скорректировали программное обеспечение. Основная цель нынешних испытаний — расширить диапазон полётов по массе, центровке, скорости и высоте.