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04:40 (мск), источник: Вести Иркутск

МС-21 вновь подняли в небо над Иркутском

МС-21 вновь поднялся в небо. После доработки у судна начался второй этап лётных заводских испытаний.

Во время загрузки произошла ошибка.

На самолёте смонтировали специальные датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Также специалисты скорректировали программное обеспечение. Основная цель нынешних испытаний — расширить диапазон полётов по массе, центровке, скорости и высоте.

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