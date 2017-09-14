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04:42 (мск), источник: Восток Медиа

Военные очистили остров Большой Шантар в Хабаровском крае

На территории собрали старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий.

Экологический взвод Восточного военного округа завершил уборку на острове Большой Шантар. Служащие собрали старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий.

Очистку территории начали в августе этого года. На остров с аэродрома «Дзёмги» вертолётом Ми-26 доставили экипаж соединения армейской авиации ВВО. Военные продолжают очищать прибрежную территории бухты Роджерс на острове Врангеля. Экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в этом году военные договорились с представителями заповедника «остров Врангеля» о способе утилизации остатков горюче-смазочных материалов, сохранившихся в старых бочках.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас дирекция «Заповедного Приамурья» ведёт работу по созданию музея на Шантарских островах и обустройству туристических маршрутов. Об уборке мусора, оставшегося на месте бывшей воинской части, и его утилизации хранители природы договорились с министерством обороны России.

Провести экологическую экспедицию на архипелаг также предложили сотрудники федерального учреждения «Заповедное Приамурье». Командование Восточного военного округа отнеслось с пониманием к этому — выделило транспорт и специалистов. Тогда они вместе с экологами максимально всё зафиксировали, сделали фотографии, определили объём накопившегося мусора.

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