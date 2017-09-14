Военные очистили остров Большой Шантар в Хабаровском крае

Экологический взвод Восточного военного округа завершил уборку на острове Большой Шантар. Служащие собрали старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий.

Очистку территории начали в августе этого года. На остров с аэродрома «Дзёмги» вертолётом Ми-26 доставили экипаж соединения армейской авиации ВВО. Военные продолжают очищать прибрежную территории бухты Роджерс на острове Врангеля. Экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в этом году военные договорились с представителями заповедника «остров Врангеля» о способе утилизации остатков горюче-смазочных материалов, сохранившихся в старых бочках.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас дирекция «Заповедного Приамурья» ведёт работу по созданию музея на Шантарских островах и обустройству туристических маршрутов. Об уборке мусора, оставшегося на месте бывшей воинской части, и его утилизации хранители природы договорились с министерством обороны России.