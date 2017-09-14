Хоуп Хикс уживается с Трампом дольше многих. Это уже успех
Попробует ли 28-летняя Хоуп Хикс изменить стиль президента, или же он будет ей диктовать как делать ее работу?
Попробует ли 28-летняя Хоуп Хикс изменить стиль президента, или же он будет ей диктовать как делать ее работу?
В прошлом Хоуп Хикс была главой
Справедливости ради следует отметить, что тогда в
И вот сейчас, оказавшись в трамповском Белом доме, где лояльность президенту порой считается главным качеством сотрудника, она пошла на повышение.
Президент ведет себя жестко со своими
По контрасту с ними Трамп, судя по всему, решил дать Хикс испытательный срок.
У нее тихий голос, а ее походка грациозна, как у танцовщицы. А кроме того, у нее есть определенная, хотя и незаметная с первого взгляда, власть.
Один аналитик по вопросам внешней политики рассказал мне, как он
Вашингтонский истеблишмент в ужасе от того, как президент Трамп общается с прессой.
Политтехнологи, консультанты и журналисты постоянно говорят о том, как президент часто отступает от заявленной темы, неустанно отправляет сообщения в «Твиттер» и, похоже, без должного уважения обращается со своими сотрудниками.
Ни разу за всё время предвыборной кампании, как, впрочем, и сейчас тоже, никому в его управлении по связям не удалось совладать с его несдержанностью по отношению к прессе.
В отличие от многих других, Хоуп Хикс понимает стиль работы президента. Скорее всего, она будет действовать так же, как и во время его предвыборной кампании. Она не привлекает к себе внимания, но, при этом помогает журналистам во всех логистических вопросах.
«У нее нет чрезмерного самолюбия, которое помешало бы ее главной задаче — помогать президенту США в осуществлении его планов», — говорит Майк Дубке, который в начале года работал с ней в Белом доме.
Хикс пытается не привлекать к себе излишнего внимания, но это практически невозможно. Даже в Белом доме, наполненном женщинами с потрясающими прическами и на высоких каблуках, ее невозможно не заметить.
Я видела ее с дизайнерской сумочкой внушительных размеров на борту президентского самолета. ей требуется немало времени, чтобы расчесать свои роскошные волосы, закрывающие половину спины.
Репортеры злословят о ней. Они сетуют, что она слишком малоопытна для такой работы и пытается прыгнуть выше головы.
Да, она не продукт вашингтонского истеблишмента и не выходец из мира политики. Она была моделью всемирно известного агентства Ford Models и начала работать на Трампа лишь в 2015 году.
Но она обладает одним чрезвычайно важным качеством — президент ей доверяет. Из всех, кто работает в западном крыле Белого дома, у нее самые тесные контакты с президентом, и она понимает, как именно он хочет достичь своих целей.
Это полезные качества для человека, который должен отвечать за медийную стратегию президента. На своем посту она, может быть, не будет слишком
Но пока не ясно, воспользуется ли она своей новой должностью для того, чтобы сформировать стратегию отношений с прессой, или же предпочтет лишь корректно ретранслировать идеи президента для общественности.
Как она поступит теперь, получив новые властные рычаги? Задействует ли она их для того, чтобы поменять поведение Трампа, или же позволит ему самому делать ее работу? Как говорил Шон Спайсер — оставайтесь на нашей волне.
Тара Маккелви
Корреспондент