Хоуп Хикс уживается с Трампом дольше многих. Это уже успех

Источник: AFP 2017

В прошлом Хоуп Хикс была главой пресс-службы предвыборной кампании Дональда Трампа, и именно она нанимала туда людей на работу. Это было ужасно.

Справедливости ради следует отметить, что тогда в пресс-службе было мало людей. Но эти люди не отвечали на звонки журналистов, и там царил хаос. Неизвестно как, это не отразилось на карьере Хикс.

И вот сейчас, оказавшись в трамповском Белом доме, где лояльность президенту порой считается главным качеством сотрудника, она пошла на повышение.

Президент ведет себя жестко со своими пресс-представителями, быстро теряя терпение, когда те общаются с прессой и широкой публикой не так, как он считает нужным.

Двое предыдущих директоров по связям с общественностью — Майк Дубке и Энтони Скарамуччи — довольно быстро покинули этот пост. Бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, тоже ушел в отставку.

По контрасту с ними Трамп, судя по всему, решил дать Хикс испытательный срок.

Источник: AP 2017

У нее тихий голос, а ее походка грациозна, как у танцовщицы. А кроме того, у нее есть определенная, хотя и незаметная с первого взгляда, власть.

Один аналитик по вопросам внешней политики рассказал мне, как он как-то разговаривал с ней в течение пары минут в западном крыле Белого дома, и она вдруг спросила его, не хотел бы он встретиться с президентом? И тут же провела его в Овальный кабинет.

Будучи директором по связям Белого дома именно она будет давать советы президенту, когда тот будет формулировать свою стратегию работы с прессой. Она также будет участвовать в процессе принятия решений о том, кто именно получит доступ к президенту.

Вашингтонский истеблишмент в ужасе от того, как президент Трамп общается с прессой.

Политтехнологи, консультанты и журналисты постоянно говорят о том, как президент часто отступает от заявленной темы, неустанно отправляет сообщения в «Твиттер» и, похоже, без должного уважения обращается со своими сотрудниками.

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Ни разу за всё время предвыборной кампании, как, впрочем, и сейчас тоже, никому в его управлении по связям не удалось совладать с его несдержанностью по отношению к прессе.

В отличие от многих других, Хоуп Хикс понимает стиль работы президента. Скорее всего, она будет действовать так же, как и во время его предвыборной кампании. Она не привлекает к себе внимания, но, при этом помогает журналистам во всех логистических вопросах.

«У нее нет чрезмерного самолюбия, которое помешало бы ее главной задаче — помогать президенту США в осуществлении его планов», — говорит Майк Дубке, который в начале года работал с ней в Белом доме.

Хикс пытается не привлекать к себе излишнего внимания, но это практически невозможно. Даже в Белом доме, наполненном женщинами с потрясающими прическами и на высоких каблуках, ее невозможно не заметить.

Я видела ее с дизайнерской сумочкой внушительных размеров на борту президентского самолета. ей требуется немало времени, чтобы расчесать свои роскошные волосы, закрывающие половину спины.

Репортеры злословят о ней. Они сетуют, что она слишком малоопытна для такой работы и пытается прыгнуть выше головы.

Источник: Reuters

Да, она не продукт вашингтонского истеблишмента и не выходец из мира политики. Она была моделью всемирно известного агентства Ford Models и начала работать на Трампа лишь в 2015 году.

Но она обладает одним чрезвычайно важным качеством — президент ей доверяет. Из всех, кто работает в западном крыле Белого дома, у нее самые тесные контакты с президентом, и она понимает, как именно он хочет достичь своих целей.

Это полезные качества для человека, который должен отвечать за медийную стратегию президента. На своем посту она, может быть, не будет слишком приторно-любезна с каждым попавшимся ей навстречу репортером. Но она работает на президента, который знаменит тем, что регулярно обличает масс-медиа, поэтому некоторое дистанцирование от журналистов — теперь часть ее работы.

Источник: Reuters

В президентской команде она — один из его самых давних соратников, и пользуется огромным влиянием на него.

Но пока не ясно, воспользуется ли она своей новой должностью для того, чтобы сформировать стратегию отношений с прессой, или же предпочтет лишь корректно ретранслировать идеи президента для общественности.

Как она поступит теперь, получив новые властные рычаги? Задействует ли она их для того, чтобы поменять поведение Трампа, или же позволит ему самому делать ее работу? Как говорил Шон Спайсер — оставайтесь на нашей волне.

Тара Маккелви

Корреспондент Би-би-си при Белом доме