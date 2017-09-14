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04:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Студента года выберут в Приморье

В Приморье стартует региональный этап Российской национальной премии «Студент года — 2017» стартует в Приморье, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Соискателями Премии могут быть студенты вузов и профессиональных образовательных организаций очной формы обучения в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в крае.

Премия проводится по 13 номинациям: студенты могут заявить о себе как о творческой личности, молодом ученом, спортсмене, журналисте, добровольце, общественнике или студенческом лидере.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 сентября включительно направить заявки на участие в соответствии с Положением. Регистрация участников на конкурс будет проходить в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу ais.fadm.gov.ru/. Также анкеты на участие можно направлять на адрес электронной почты konkurs.pkorsm@gmail.com.

По итогам заочного этапа Премии будут отобраны участники очного этапа, который состоится 6 октября во Владивостоке.

Ирина Петрова.

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