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04:48 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края выберут лучшее событие и значимых людей региона

Каждый может выдвинуть на интернет-голосование свои варианты.

Источник: Восток Медиа

В регионе стартует интернет-проект «Гордость Хабаровского края». Жителям субъекта предлагают выбрать значимых людей, важные события, лучшие достопримечательности и живописные природные места. Организаторы хотят, чтобы задумка объединила материалы о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии, а также о тех, кто внёс большой вклад в развитие территории.

Портал, на котором можно будет проголосовать за интересующий вариант, запустят 15 сентября 2017 года. Этим проектом местных жителей хотят приобщить к истории края, становлению и укреплению национальных ценностей, а также сформировать у них гордость за родную землю. Выбирать победителей будут в четырёх номинациях: «Люди», «События», «Достопримечательности» и «Природа».

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, направить свои предложения для участия в голосовании и выбора объекта гордости может любой житель региона. Для этого нужно на официальном сайте конкурса в разделе «Внести предложение» заполнить соответствующую форму. Количество заявок не ограничено, за каждую номинацию можно будет проголосовать только один раз в день. Конкурс продлится до 12 декабря, по итогам народного голосования организаторы определят троих победителей в каждой номинации.

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