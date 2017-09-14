Жители Хабаровского края выберут лучшее событие и значимых людей региона

Источник: Восток Медиа

В регионе стартует интернет-проект «Гордость Хабаровского края». Жителям субъекта предлагают выбрать значимых людей, важные события, лучшие достопримечательности и живописные природные места. Организаторы хотят, чтобы задумка объединила материалы о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии, а также о тех, кто внёс большой вклад в развитие территории.

Портал, на котором можно будет проголосовать за интересующий вариант, запустят 15 сентября 2017 года. Этим проектом местных жителей хотят приобщить к истории края, становлению и укреплению национальных ценностей, а также сформировать у них гордость за родную землю. Выбирать победителей будут в четырёх номинациях: «Люди», «События», «Достопримечательности» и «Природа».