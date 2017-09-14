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04:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» прокатит болельщиков на колесе обозрения

Билет на домашние матчи команды дает скидку на аттракционы и кафе на краевой набережной.

«СКА-Хабаровск» расширил программу лояльности — теперь все обладатели билетов на домашние матчи футбольной команды получат скидку на аттракционы краевой набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Значительно дешевле обойдется любителям футбола поездка на самом большом в регионе колесе обозрения.

 — Билет второй категории и абонемент снижает цену на посещение аттракциона на 100 рублей, иные билеты дают экономию в размере 50 рублей, — уточняется на официальном сайте команды.

Кроме того, в день игры болельщики получат скидку до 20% в кафе «Амурский Дворик» и «Парк-кафе» и 10% — на аттракционы, расположенные в парковой зоне стадиона имени Ленина.

Администрация футбольного клуба также обещает, что в зимнее время любители футбола получат скидку на прокат коньков.

Подробно о льготах, которые дают абонементы на игры «СКА-Хабаровск», можно узнать на сайте команды.

Напомним, следующий домашний матч хабаровского клуба пройдет в воскресенье, 17 сентября с «Ахматом» из Грозного. Встреча состоится в 18.00.

Билеты на игру можно купить на сайте хабаровского СКА или в кассах стадиона имени Ленина ежедневно с 11:00 до 19:00.

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