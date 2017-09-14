Жители Хабаровского края выйдут на субботник в конце сентября
Общерегиональный субботник пройдет в Хабаровском крае 30 сентября. Краевые власти ожидают, что в этом году в «генеральной уборке» примут участие не менее 100 тысяч человек.
Общерегиональный субботник пройдет в Хабаровском крае 30 сентября. Краевые власти ожидают, что в этом году в «генеральной уборке» примут участие не менее 100 тысяч человек.
«Подобные акции мы проводим всего несколько раз в год — обычно весной и осенью перед крупными праздниками, — говорит заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. — Близится очередная годовщина Хабаровского края. Уже запланирована обширная культурная программа. Будет всем приятно, если эту дату мы встретим в комфортных условиях, на чистых улицах. Поэтому надеемся, что, как и в прежние годы, жители не останутся в стороне, помогут навести порядок».
Особое внимание на субботниках всегда стараются уделить обелискам, памятникам, местам воинских захоронений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на