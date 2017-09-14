Назначена дата проведения осеннего субботника в Красноярске

Общегородской субботник пройдет в Красноярске 30 сентября. Сейчас в краевом центре проходит осенний двухмесячник по благоустройству и озеленению города, который начался 21 августа и завершится 21 октября.

На сегодняшний день от мусора уже убрано 60 гектаров в различных районах города. Также высажены деревья, от рекламы очищены столбы и остановки. Однако самый масштабный субботник запланирован на конец сентября. Принять участие в нем смогут все желающие.