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04:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

Назначена дата проведения осеннего субботника в Красноярске

В этот день планируется разобрать многолетние свалки и очистить берега Енисея от мусора.

Общегородской субботник пройдет в Красноярске 30 сентября. Сейчас в краевом центре проходит осенний двухмесячник по благоустройству и озеленению города, который начался 21 августа и завершится 21 октября.

На сегодняшний день от мусора уже убрано 60 гектаров в различных районах города. Также высажены деревья, от рекламы очищены столбы и остановки. Однако самый масштабный субботник запланирован на конец сентября. Принять участие в нем смогут все желающие.

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