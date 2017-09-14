Приморский ценопад: стало известно, что подешевело в Приморье

Как сообщает Приморскстат, за прошедшие восемь месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 6.4%, при этом на овощи — на 16.3%, на фрукты — на 1.5%, а картофель, напротив, подорожал на 6.1%.

Морковь стала дешевле на 2.9%, чеснок — на 9.5%, помидоры свежие — на 30.8%, огурцы свежие — на 43.6%. В то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 12.8%, лук репчатый — на 13.9%, свёкла столовая — в 1.2 раза. Из фруктов рост цен отмечен на виноград и яблоки (на 3.7% и 4.3%, соответственно), апельсины, лимоны, груши, бананы, подешевели (на 4−11.1%).