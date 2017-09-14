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06:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске отметили 85-летний юбилей почетного гражданина города Павла Федирко

С 1972 по 1987 годы был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Почетному гражданину Красноярска и Красноярского края Павлу Федирко исполнилось 85 лет. Он является кавалером орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, с 1972 по 1987 годы был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

В Большом концертном зале краевой филармонии юбиляра поздравили первые лица региона и города, коллеги и товарищи Федирко и красноярцы.

«Сегодня мы чествуем выдающегося гражданина России, замечательного человека, с чьим именем связана современная история нашего края. Жизнь Павла Стефановича в нашем регионе — это новые города, новые промышленные комплексы, школы, больницы, театры… Одним словом, все то, что делало и делает наш регион лидером экономики, социальной и культурной жизни большой страны», — отметил Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

За время, когда Павел Федирко занимал должность первого секретаря Красноярского крайкома КПСС, были созданы аэропорты Емельяново и Черемшанка, развивались микрорайоны Северный, Солнечный, Ветлужанка и Пашенный, создавались площадь 350-летия Красноярска (ныне — Театральная площадь), архитектурный комплекс на Стрелке, здание Енисейского пароходства, мосты Октябрьский и «777», Институт искусств, Театр Оперы и Балета, Театр музыкальной комедии, Дворец труда, Дворец пионеров.

Кроме того, за 15 лет была сформирована спортивная база: Дворец спорта «Енисей» (ныне — им. Ивана Ярыгина), теннисные корты, 100-метровый трамплин, десятки лыжных баз, плавательные бассейны.

«Павел Стефанович, такие грандиозные преобразования стали возможными благодаря Вашим уникальным качествам — мыслить масштабно и комплексно, не ограничивать себя обстоятельствами и иногда вопреки принимать решения. Такой взгляд позволял Вам жить и работать, опережая время. Вами были реализованы проекты, ставшие “магнитами” притяжения в край и наш город сотен и сотен людей. Цифры говорят сами за себя. Красноярск никогда не знал такого высокого уровня прироста населения: количество жителей выросло более чем на 240 тысяч человек. Примите искренние слова уважения той колоссальной работой, которую Вы сумели осуществить», — говорит и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сам юбиляр отметил, что каждая встреча с Красноярском для него — это не только теплые воспоминания, но и радость от перемен, которые происходят в городе.

«Горожане, которые живут сейчас в Красноярске, может, не замечают, как он хорошеет. Когда я приезжаю сюда, у меня сердце наполняется радостью, поскольку город активно развивается и становится всё более красивым, что трудно сравнить с любым другим городом в нашей стране. В этом плане необходимо отдать должное руководству города и края за то, что уделяется такое серьезное внимание Красноярску, который хорошеет, растёт и становится всё более привлекательным», — сказал Павел Федирко.

Павел Федирко родился 13 сентября 1932 года в станице Екатериновская Крыловского района Краснодарского края. В 1954 году он окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1971-ом — ВПШ при ЦК КПСС. Также в 1954 году переехал на работу в Норильск, там Федирко был мастером паровозовагоноремонтного завода Норильского комбината.

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