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06:04 (мск), источник: Вести Приморье

Более 700 миллионов рублей выплатили пострадавшим от паводка приморцам

Пострадавшим от августовского наводнения приморцам уже выплачено около почти 707 млн рублей. Об этом заявил Губернатор Приморского края во время записи передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» в среду, 13 сентября.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос ведущей об итогах встречи Губернатора с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась «на полях» третьего Восточного экономического форума 7 сентября, Владимир Миклушевский подчеркнул — обсуждение коснулось хода ликвидации последствий ЧС в Приморье.

«Президент позвонил 8 августа, сразу после тайфуна, и поинтересовался, какая помощь нужна. Я рассказал ему о том, какие сил и средства задействованы для ликвидации последствий ЧС. И он мне в телефонном разговоре поручил на нашей очной встрече ему доложить о результатах проделанной работы. Поэтому с этого я и начал свой доклад на ВЭФ», — обозначил глава Приморья.

Владимир Миклушевский подробно проинформировал главу государства о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, отметив, что пострадавшим от наводнения приморцам было выплачено уже почти 707 миллионов рублей в виде материальной помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Это и федеральные, и краевые деньги. Также мы практически закончили восстановление дорог, кроме приведения их в нормативное состояние, сделаем чуть позже. Я Президента попросил выделить нам средства как раз на эти цели — без малого 800 миллионов рублей. Средства большие, и краевому бюджету без федеральной поддержки трудно справиться. Ну и 158 миллионов рублей — те потери, которые понесли приморские сельхозтоваропроизводители. Владимир Владимирович поддержал эти предложения, наложил соответствующую резолюцию, работа ведется», — заявил Губернатор.

Отметим, — жители Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Хасанского районов и Уссурийского городского округа. Из средств краевого бюджета на эти цели было перечислено более 143 миллионов рублей. Еще два транша общей суммой 654 миллиона рублей направило Правительство РФ.

В настоящее время формируются списки граждан для выплаты дополнительных средств из федерального бюджета, в них включено уже более 350 человек.

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