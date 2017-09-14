Более 700 миллионов рублей выплатили пострадавшим от паводка приморцам

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос ведущей об итогах встречи Губернатора с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась «на полях» третьего Восточного экономического форума 7 сентября, Владимир Миклушевский подчеркнул — обсуждение коснулось хода ликвидации последствий ЧС в Приморье.

«Президент позвонил 8 августа, сразу после тайфуна, и поинтересовался, какая помощь нужна. Я рассказал ему о том, какие сил и средства задействованы для ликвидации последствий ЧС. И он мне в телефонном разговоре поручил на нашей очной встрече ему доложить о результатах проделанной работы. Поэтому с этого я и начал свой доклад на ВЭФ», — обозначил глава Приморья.

Владимир Миклушевский подробно проинформировал главу государства о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, отметив, что пострадавшим от наводнения приморцам было выплачено уже почти 707 миллионов рублей в виде материальной помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Это и федеральные, и краевые деньги. Также мы практически закончили восстановление дорог, кроме приведения их в нормативное состояние, сделаем чуть позже. Я Президента попросил выделить нам средства как раз на эти цели — без малого 800 миллионов рублей. Средства большие, и краевому бюджету без федеральной поддержки трудно справиться. Ну и 158 миллионов рублей — те потери, которые понесли приморские сельхозтоваропроизводители. Владимир Владимирович поддержал эти предложения, наложил соответствующую резолюцию, работа ведется», — заявил Губернатор.

Отметим, — жители Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Хасанского районов и Уссурийского городского округа. Из средств краевого бюджета на эти цели было перечислено более 143 миллионов рублей. Еще два транша общей суммой 654 миллиона рублей направило Правительство РФ.