Из Красноярска могут открыть прямые рейсы в Южную Корею

Источник: Reuters

Из Красноярска собираются запустить прямые рейсы в Сеул. Об этом на презентации 13 сентября сообщил представитель национальной организации туризма Южной Кореи Павел Коротаев.

По словам делегата, прямые рейсы планирует открыть авиакомпания NordStar, которая входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. Пока у жителей Красноярска есть возможность улететь в Южную Корею через Новосибирск, Иркутск или Владивосток. Рейсы осуществляют компании «S7» и «Aeroflot».

На презентации Южной Кореи в Красноярске присутствовали корейские врачи и представители турфирм. Специалисты рассказали, что медицинский туризм в стране стремительно развивается. Цены на услуги в области ортопедии, косметологии и хирургии в Южной Кореи на порядок ниже, чем в европейских странах.