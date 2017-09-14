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06:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из Красноярска могут открыть прямые рейсы в Южную Корею

Рейсы будет осуществлять авиакомпания NordStar.

Источник: Reuters

Из Красноярска собираются запустить прямые рейсы в Сеул. Об этом на презентации 13 сентября сообщил представитель национальной организации туризма Южной Кореи Павел Коротаев.

По словам делегата, прямые рейсы планирует открыть авиакомпания NordStar, которая входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. Пока у жителей Красноярска есть возможность улететь в Южную Корею через Новосибирск, Иркутск или Владивосток. Рейсы осуществляют компании «S7» и «Aeroflot».

На презентации Южной Кореи в Красноярске присутствовали корейские врачи и представители турфирм. Специалисты рассказали, что медицинский туризм в стране стремительно развивается. Цены на услуги в области ортопедии, косметологии и хирургии в Южной Кореи на порядок ниже, чем в европейских странах.

Отметим, что туристы могут отдыхать в Южной Кореи круглый год. В стране нет ярко выраженной сезонности. Кроме того, в республике представлены 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для жителей России разрешен безвизовый въезд в страну.

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