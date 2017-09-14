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06:10 (мск), источник: Восток Медиа

Борис Кубай: тайфун — это разумное существо

Главный синоптик Приморья рассказал о вероятных ливнях и грозах.

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Начальник Примгидромета Борис Кубай окончательно развеял опасения жителей края по поводу тайфуна «Талим». Главный синоптик края также рассказал, как долго в регионе будет сохраняться тепло, а когда возможны ливни и грозы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Борис Кубай снова прокомментировал ситуацию, связанную с тайфуном «Талим», который изменил траекторию движения и, вместо того чтобы выйти на материк в районе китайской провинции Фуцзянь, решил уйти на Японский архипелаг.

«Меня не покидает ощущение того, что тайфун — это разумное существо, хорошо оценивающее и просчитывающее ситуацию наперёд. Очевидно понимая, что ему ни в коем случае нельзя выходить на материк, поскольку там его ожидает скорая смерть, он, по-видимому, решил помахать Шанхаю ручкой и лечь в дрейф, поддавшись ведущему потоку. Иными словами, слегка коснувшись материка в районе Шанхая он планирует повернуть на восток-северо-восток, чтобы к выходным оказаться над южной частью Японии. Здесь он полностью окажется во власти господствующих потоков юго-западного направления и вдоль острова Хонсю через Хоккайдо направится в Охотское море, не представляя прямой угрозы для Приморского края», — считает главный синоптик Приморья.

Он добавил, что резкому похолоданию в Приморье может помешать два обстоятельства. Во-первых, тайфун изолирован от холодного севера, то есть ему в тыл не поступает и не будет поступать холодная воздушная масса, способствующая его регенерации. Во-вторых, над Сибирью формируется циклон, который будет перемещаться в сторону Приморья, выталкивая впереди себя довольно тёплую воздушную массу.

«Сегодня пока трудно сказать, через какие районы конкретно будет проходить этот циклон и связанный с ним атмосферный фронт, но там, где он будет проходить, вполне вероятны ливни, грозы и шквалы. Однако относительно тёплые дни сохранятся как минимум до 22 сентября», — уточнил Борис Викторович.

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