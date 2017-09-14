Борис Кубай: тайфун — это разумное существо
Главный синоптик Приморья рассказал о вероятных ливнях и грозах.
Главный синоптик Приморья рассказал о вероятных ливнях и грозах.
Начальник Примгидромета Борис Кубай окончательно развеял опасения жителей края по поводу тайфуна «Талим». Главный синоптик края также рассказал, как долго в регионе будет сохраняться тепло, а когда возможны ливни и грозы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Борис Кубай снова прокомментировал ситуацию, связанную с тайфуном «Талим», который изменил траекторию движения и, вместо того чтобы выйти на материк в районе китайской провинции Фуцзянь, решил уйти на Японский архипелаг.
«Меня не покидает ощущение того, что тайфун — это разумное существо, хорошо оценивающее и просчитывающее ситуацию наперёд. Очевидно понимая, что ему ни в коем случае нельзя выходить на материк, поскольку там его ожидает скорая смерть, он,
Он добавил, что резкому похолоданию в Приморье может помешать два обстоятельства.
«Сегодня пока трудно сказать, через какие районы конкретно будет проходить этот циклон и связанный с ним атмосферный фронт, но там, где он будет проходить, вполне вероятны ливни, грозы и шквалы. Однако относительно тёплые дни сохранятся как минимум до 22 сентября», — уточнил Борис Викторович.