В Московском регионе ожидается местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем и порывистым ветром. Об этом сообщили в метеослужбе.

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 16 до 21 градуса», — уточнил представитель Росгидромета. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами с порывами до 15−20 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.