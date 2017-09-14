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06:47 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла

Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем и порывистым ветром. Об этом сообщили в метеослужбе.

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 16 до 21 градуса», — уточнил представитель Росгидромета. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами с порывами до 15−20 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, вновь не исключен небольшой, местами умеренный дождь. В Москве воздух прогреется до 20−22, по области — до 18−23 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.

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