В Московском регионе ожидается местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем и порывистым ветром. Об этом сообщили в метеослужбе.
«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 16 до 21 градуса», — уточнил представитель Росгидромета. Ветер
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер
Днем в пятницу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, вновь не исключен небольшой, местами умеренный дождь. В Москве воздух прогреется до 20−22, по области — до 18−23 градусов. Ветер