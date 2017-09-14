Минкультуры Хабаровского края: У нас есть брендовые туристические маршруты

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В Хабаровском крае есть туристические маршруты, которые можно назвать брендовыми. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявила представитель минкультуры региона Валентина Неретина.

«С 2016 года министерство культуры края ввело добровольную аккредитацию туристических маршрутов. Сегодня в этом перечне 89 наименований, и ряд из них можно назвать брендовыми. В их числе — “Родина китов” (посещение Шантарского архипелага), “Затерянный мир” (в Верхнебуреинском районе), посещение “Холдоми”. Сейчас мы планируем презентовать этот горнолыжный комплекс в Приморском крае», — рассказала начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентина Неретина.

Она также напомнила, что в Хабаровском крае создали концепцию развития туристической отрасли. В регионе должны появиться три кластера: «Амур-Хабаровск», ТРК «Комсомольский» и автотуристический маршрут «Северный Сихотэ-Алинь». Для развития инфраструктуры в кластерах правительство региона собирается использовать как бюджетные деньги, так и частные инвестиции.