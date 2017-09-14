В Иркутске после жалобы Путину учительница получит надбавку за стаж

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Учительница средней школы № 5 Шелеховского района Алена Остальцова, пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину на низкую зарплату молодых специалистов в школах муниципалитета, получит дополнительную надбавку за стаж, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на замначальника управления образования местной администрации Светлану Рязанцеву.

«С нового учебного года заработная плата молодого педагога Алены Остальцовой изменится в связи с тем, что по закону работник бюджетного учреждения, имеющий стаж более одного года, получает надбавку за работу в южных районах региона не десять, а двадцать процентов», — сказала Рязанцева.

Во время «прямой линии» учительница рассказала Путину, что у начинающих педагогов низкая зарплата, которая едва превышает 16 тысяч рублей. После телепрограммы в местной мэрии, по словам Рязанцевой, прошли проверки прокуратуры и трудовой инспекции, но каких-либо нарушений они не выявили.

Замначальника управления образования добавила, что зарплата начисляется из бюджета муниципалитета в соответствии с решениями, утвержденными думой и мэром. «Мэрия собирается рассматривать вопрос о выплате подъемных молодым специалистам, но пока в бюджете на это нет средств», — отметила Рязанцева.