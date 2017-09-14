Сыгравший Бэтмена актер рассказал о своей пирожковой диете
Американский актер Кристиан Бэйл рассказал о том, как ему удалось набрать вес за короткое время. Об этом сообщает The Independent.
Американский актер Кристиан Бэйл рассказал о том, как ему удалось набрать вес за короткое время. Об этом сообщает The Independent.
Я просто ел много пирожков.
Бэйл потолстел для роли политика Дика Чейни. В августе в сети появились фотографии актера в новом образе.
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