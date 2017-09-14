Сыгравший Бэтмена актер рассказал о своей пирожковой диете

Кристиан Бэйл не в первый раз претерпевает изменения во внешнем виде из-за работы. В 2004 году Бэйл похудел до 55 килограммов для съемок в ленте «Машинист», после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов мышечной массы для главной роли в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.