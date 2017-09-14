В Калининском районе Уфы появился новый светофор

В Черниковке, на улице Первомайской ведется второй этап капитального ремонта, на участке от улицы Александра Невского до ул. Машиностроителей. Рабочие приступили к обновлению тротуара — снимается старый асфальт, скоро начнут укладывать новый.

— Также на повороте с улицы Первомайской на улицу Гончарова для удобства и безопасности установлен светофор. В ближайшее время его подключат к общей сети, — прокомментировали в мэрии.