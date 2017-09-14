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07:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы появился новый светофор

В ближайшее время его подключат к общей сети.

Источник: РИА "Новости"

Во всех районах города продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Черниковке, на улице Первомайской ведется второй этап капитального ремонта, на участке от улицы Александра Невского до ул. Машиностроителей. Рабочие приступили к обновлению тротуара — снимается старый асфальт, скоро начнут укладывать новый.

— Также на повороте с улицы Первомайской на улицу Гончарова для удобства и безопасности установлен светофор. В ближайшее время его подключат к общей сети, — прокомментировали в мэрии.

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