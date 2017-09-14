В Новосибирске на территории горбольницы построят церковь
На территории Новосибирской городской больницы № 1 планируют построить часовню. Это предложение горожан поступило на конкурс «125 идей для Новосибирска».
На территории Новосибирской городской больницы № 1 планируют построить часовню. Это предложение горожан поступило на конкурс «125 идей для Новосибирска».
И сегодня такое пожелание горожан получило одобрение и городских властей и митрополита на выездном совещании. Напомню, новосибирцам предложили высказать свои идеи — как улучшить жизнь в городе. За три месяца собрали более тысячи. Сегодня идет голосование. 250 проектов, которые будут реализованы, назовут 1-го октября. Среди них и часовня, на территории Горбольницы.
Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский: «Очень важно, чтобы вот такой центр был духовный, потому что самое главное, чтоб нам всем напоминало, что душа есть у человека, что надо именно с
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Со своей стороны город приложит все усилия для того, чтобы здесь была возведена не только часовня, но произведено благоустройство соответствующее. Я думаю, хорошая очень идея. Осталось только ее реализовать».