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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на территории горбольницы построят церковь

На территории Новосибирской городской больницы № 1 планируют построить часовню. Это предложение горожан поступило на конкурс «125 идей для Новосибирска».

Источник: Вести - Новосибирск

И сегодня такое пожелание горожан получило одобрение и городских властей и митрополита на выездном совещании. Напомню, новосибирцам предложили высказать свои идеи — как улучшить жизнь в городе. За три месяца собрали более тысячи. Сегодня идет голосование. 250 проектов, которые будут реализованы, назовут 1-го октября. Среди них и часовня, на территории Горбольницы.

Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский: «Очень важно, чтобы вот такой центр был духовный, потому что самое главное, чтоб нам всем напоминало, что душа есть у человека, что надо именно с духовно-нравственной точки зрения свою деятельность осуществлять. И больным не будут терять надежду, и родственникам, конечно, это очень важно».

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Со своей стороны город приложит все усилия для того, чтобы здесь была возведена не только часовня, но произведено благоустройство соответствующее. Я думаю, хорошая очень идея. Осталось только ее реализовать».

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