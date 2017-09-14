В Новосибирске на территории горбольницы построят церковь

Источник: Вести - Новосибирск

И сегодня такое пожелание горожан получило одобрение и городских властей и митрополита на выездном совещании. Напомню, новосибирцам предложили высказать свои идеи — как улучшить жизнь в городе. За три месяца собрали более тысячи. Сегодня идет голосование. 250 проектов, которые будут реализованы, назовут 1-го октября. Среди них и часовня, на территории Горбольницы.

Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский: «Очень важно, чтобы вот такой центр был духовный, потому что самое главное, чтоб нам всем напоминало, что душа есть у человека, что надо именно с духовно-нравственной точки зрения свою деятельность осуществлять. И больным не будут терять надежду, и родственникам, конечно, это очень важно».