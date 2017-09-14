Мэрия Челябинска и полиция предостерегают граждан от участия в митинге СТОП-ГОКа
Мероприятие, назначенное на 17 сентября, является несанкционированным. Участникам грозит административная ответственность.
Мероприятие, назначенное на 17 сентября, является несанкционированным. Участникам грозит административная ответственность.
Мэрия Челябинска предупреждает горожан, что участие в несанкционированном митинге
Администрация Челябинска заявляет, что митинг, анонсируемый на «Алом поле» 17 сентября 2017 с 10.00 до 19.00 года, является несогласованным. По мнению чиновников, площадка не может вместить заявленное количество участников. Организаторам было предложено использовать для мероприятия сцену и сквер имени Колющенко 15 сентября с 10.00 до 15.00, но они не согласились.
«Доводим до сведения, что несогласованное проведение митинга 17 сентября 2017 в сквере “Алое поле”, у памятника Владимиру Ленину, повлечет нарушение требований федерального закона № 54-ФЗ, а также возможность наступления установленной законом ответственности как для лиц, являющихся организаторами, так и для участников», — сообщили в
ГУ МВД по Челябинской области и региональное Управление Росгвардии выразили готовность принимать установленные законом меры для недопущения беспорядков.
Напомним, 15 сентября суд Сосновского района изберет меру пресечения 43-летнему активисту