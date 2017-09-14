Мэрия Челябинска и полиция предостерегают граждан от участия в митинге СТОП-ГОКа

Источник: dostup1.ru

Мэрия Челябинска предупреждает горожан, что участие в несанкционированном митинге СТОП-ГОКа, запланированном на 17 сентября, чревато административной ответственностью, — полиция будет принимать все меры для недопущения беспорядков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Администрация Челябинска заявляет, что митинг, анонсируемый на «Алом поле» 17 сентября 2017 с 10.00 до 19.00 года, является несогласованным. По мнению чиновников, площадка не может вместить заявленное количество участников. Организаторам было предложено использовать для мероприятия сцену и сквер имени Колющенко 15 сентября с 10.00 до 15.00, но они не согласились.

«Доводим до сведения, что несогласованное проведение митинга 17 сентября 2017 в сквере “Алое поле”, у памятника Владимиру Ленину, повлечет нарушение требований федерального закона № 54-ФЗ, а также возможность наступления установленной законом ответственности как для лиц, являющихся организаторами, так и для участников», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

ГУ МВД по Челябинской области и региональное Управление Росгвардии выразили готовность принимать установленные законом меры для недопущения беспорядков.