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07:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Потепление задержится на Южном Урале

Бабье лето наступает в Челябинской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Тепло сохранится в течение нескольких дней, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, уже сегодня днем, 14 сентября, воздух прогреется до +20−25°С. При этом синоптики прогнозируют, что столбики термометров будут колебаться в пределах этих значений как минимум до субботы, 16 сентября.

А в ночные часы температура опустится до +7−12°С. При этом ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати.

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