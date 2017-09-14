Потепление задержится на Южном Урале
Бабье лето наступает в Челябинской области.
Бабье лето наступает в Челябинской области.
Тепло сохранится в течение нескольких дней, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, уже сегодня днем, 14 сентября, воздух прогреется до +20−25°С. При этом синоптики прогнозируют, что столбики термометров будут колебаться в пределах этих значений как минимум до субботы, 16 сентября.
А в ночные часы температура опустится до +7−12°С. При этом ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати.