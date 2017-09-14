Уфимцам предлагают выбрать название для нового сквера
Новое место для прогулок расположилось в центре города.
Новое место для прогулок расположилось в центре города.
В столице Башкирии продолжается голосование — жители города могут выбрать название нового сквера.
Сейчас в центре сквера располагается верстовой столб, напоминающий об историческом прошлом, когда здесь проходил Старосибирский тракт.
Здесь, на восточной границе дореволюционной Уфы, продолжалась знаменитая «Владимирка», связывавшая Москву с Сибирью.
— В предлагаемых названиях переплетаются история и современность, — отметили в мэрии. — Любой желающий может выбрать или предложить название скверу, который расположится между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября.
Голосование проводится в группе Советского района Уфы.