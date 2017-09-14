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07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцам предлагают выбрать название для нового сквера

Новое место для прогулок расположилось в центре города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В столице Башкирии продолжается голосование — жители города могут выбрать название нового сквера.

Сейчас в центре сквера располагается верстовой столб, напоминающий об историческом прошлом, когда здесь проходил Старосибирский тракт.

Здесь, на восточной границе дореволюционной Уфы, продолжалась знаменитая «Владимирка», связывавшая Москву с Сибирью.

— В предлагаемых названиях переплетаются история и современность, — отметили в мэрии. — Любой желающий может выбрать или предложить название скверу, который расположится между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября.

Голосование проводится в группе Советского района Уфы.

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